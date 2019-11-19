В Казани спасатели вызволили из западни лапу собаки

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-19T10:29:57+03:00

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В понедельник, 18 ноября, рано утром в службу "112" позвонила женщины, которая сообщила, что ее собака попала в беду и требуется помощь специалистов. Она выгуливала своего шпица на улице, и когда они вернулись домой с прогулки, то женщина решила вымыть лапы песику. Поставила его в раковину, но обратно вытащить уже не смогла - пальчики собаки застряли в сливе. Самостоятельно извлечь их женщина не смогла.

С места происшествияФото: МЧС Татарстана

Вызов спасатели получили в 7.28, спустя несколько минут они приехали на улицу Ломжинская в Советском районе столицы Татарстана. Специалисты разобрали механизм слива, и осторожно извлекли лапу животного, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU