В Казани спасатели вызволили из западни лапу собаки
В понедельник, 18 ноября, рано утром в службу "112" позвонила женщины, которая сообщила, что ее собака попала в беду и требуется помощь специалистов. Она выгуливала своего шпица на улице, и когда они вернулись домой с прогулки, то женщина решила вымыть лапы песику. Поставила его в раковину, но обратно вытащить уже не смогла - пальчики собаки застряли в сливе. Самостоятельно извлечь их женщина не смогла.
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
Вызов спасатели получили в 7.28, спустя несколько минут они приехали на улицу Ломжинская в Советском районе столицы Татарстана. Специалисты разобрали механизм слива, и осторожно извлекли лапу животного, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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