2019-11-19T10:29:57+03:00
Происшествия

В Казани спасатели вызволили из западни лапу собаки

Хозяйка решила помыть лапы шпицу
Лика ИСАЕВА
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Собака застряла в раковинеСобака застряла в раковинеФото: МЧС Татарстана
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В понедельник, 18 ноября, рано утром в службу "112" позвонила женщины, которая сообщила, что ее собака попала в беду и требуется помощь специалистов. Она выгуливала своего шпица на улице, и когда они вернулись домой с прогулки, то женщина решила вымыть лапы песику. Поставила его в раковину, но обратно вытащить уже не смогла - пальчики собаки застряли в сливе. Самостоятельно извлечь их женщина не смогла.

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

С места происшествияФото: МЧС Татарстана

Вызов спасатели получили в 7.28, спустя несколько минут они приехали на улицу Ломжинская в Советском районе столицы Татарстана. Специалисты разобрали механизм слива, и осторожно извлекли лапу животного, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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