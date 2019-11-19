2019-11-19T09:40:48+03:00
Происшествия

В Казани под колеса автомобиля попал пешеход, мужчина скончался

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте
Лика ИСАЕВА
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На месте наезда работали медики и полицейскиеНа месте наезда работали медики и полицейские
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Смертельный наезд произошел сегодня, 19 ноября, в 6.50 напротив дома №14 по улице Космонавтов в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, пешеход, чья личность сейчас устанавливается, попытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате этого маневра мужчина попал под колеса автомобиля, и получил смертельные травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Казани. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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