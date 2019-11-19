В Казани при движении задним ходом иномарка сбила насмерть пенсиоерку

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-19T09:28:18+03:00

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Смертельный наезд произошел 18 ноября в 11.03 во дворе многоэтажки по улице Лаврентьева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки Nissan Navara при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате этого его автомобиль сбил на 78-летнюю пенсионерку.

- В результате наезда пешеход от полученных травм получила многочисленные травмы и, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - По факту гибели женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU