В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-19T08:29:38+03:00

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Авария с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" произошла 18 ноября в 7.15 на 32 километре автодороги "Елеево-Мари-Турек-Лопово" Мари-Турекского района республики. По предварительным данным, 30-летний водитель на небезопасной скорости не учел погодные условия и не сумел справиться с автомобилем. В результате этого легковушка вылетела в кювет. Падение автомобиля остановили деревья.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир иномарки, 23-летняя девушка, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU