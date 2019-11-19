В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Авария с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" произошла 18 ноября в 7.15 на 32 километре автодороги "Елеево-Мари-Турек-Лопово" Мари-Турекского района республики. По предварительным данным, 30-летний водитель на небезопасной скорости не учел погодные условия и не сумел справиться с автомобилем. В результате этого легковушка вылетела в кювет. Падение автомобиля остановили деревья.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир иномарки, 23-летняя девушка, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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