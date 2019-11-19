Казанцы получили шанс выиграть идеальное путешествие
Такой шанс предоставляет кинотеатр "КАРО"
У казанцев есть шанс выиграть путешествиеФото: Из материалов пресс-службы
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Давно мечтали познакомиться с архитектурой Европы или отдохнуть на солнечном пляже? Карта «КАРОна» воплотит мечты об идеальном путешествии! Чтобы участвовать в розыгрыше одного из семи сертификатов на поездку в любую точку мира, достаточно вступить в программу лояльности, с 31 октября по 8 декабря 2019 года зарегистрировать номер своей карты на сайте акции и совершить всего пару покупок в кинотеатрах сети. Также киносеть разыграет 5 годовых абонементов в кино, 5 годовых запасов попкорна и еще более 200 призов.
Хватит мечтать, пора слетать!
ИСТОЧНИК KP.RU