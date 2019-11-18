В Казани улицу Копылова перекроют до 5 декабря, а на Таймырской и Рыночной продлят запрет на проезд
В столице Татарстана с 19 ноября ограничат проезд транспорта по улице Копылова. Произойдет это из-за намеченных там работ по строительству газопровода. Так, вплоть до 5 декабря, согласно распоряжению Исполкома Казани, проезд машин там запрещен на участке около первого корпуса здания №1а.
Так же согласно распоряжению местных властей, в городе продлили ограничение на движение транспорта по улица Таймырская и Рыночная – до 26 ноября.
Там из-за работ по прокладке водопровода нельзя проехать по улице Таймырская - в месте пересечения с улицей Рыночная, и по улице Рыночная - от дома №30 до дома №10.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»