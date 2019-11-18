В Казани улицу Копылова перекроют до 5 декабря, а на Таймырской и Рыночной продлят запрет на проезд

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-18T19:01:21+03:00

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В столице Татарстана с 19 ноября ограничат проезд транспорта по улице Копылова. Произойдет это из-за намеченных там работ по строительству газопровода. Так, вплоть до 5 декабря, согласно распоряжению Исполкома Казани, проезд машин там запрещен на участке около первого корпуса здания №1а.

Так же согласно распоряжению местных властей, в городе продлили ограничение на движение транспорта по улица Таймырская и Рыночная – до 26 ноября.

Там из-за работ по прокладке водопровода нельзя проехать по улице Таймырская - в месте пересечения с улицей Рыночная, и по улице Рыночная - от дома №30 до дома №10.

ИСТОЧНИК KP.RU