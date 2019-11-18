Сразу семь туристических проектов из Татарстана победили в Russian Event Awards 2019

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-18T17:13:29+03:00

Всего в финал национальной премии прошли 217 участников из 51 региона России, а также Белоруссии и Латвии

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Накануне в Самаре были подведены итоги Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019. Так, победителями стали сразу семь проектов из Татарстана.

Так, Спасская ярмарка от Елабужского музея-заповедника получила гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

А галерею современного искусства Государственного музея Татарстана изобразительных искусств признали лучшим музейно-выставочным комплексом для проведения туристического события России.

Кроме того, первое место как лучшая интерактивная программа туристического события получил гастрономический фестиваль «Бал-май», проходящий в Болгаре.

В свою очередь Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» удостоился второго места в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000».

Еще один фестиваль - «Военные игры «Элбэдэн», который прошел в Пестрецах, был отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Также третье место за лучшую идею туристического события получил фестиваль «Кирмен Жиены» из села Средние Кирмени.

А всероссийский фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах получил диплом третьей степени как лучшее событие сельского и агротуризма.

Всего в финал национальной премии прошли 217 участников из 51 региона России, а также Белоруссии и Латвии

ИСТОЧНИК KP.RU