Сразу семь туристических проектов из Татарстана победили в Russian Event Awards 2019
Накануне в Самаре были подведены итоги Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019. Так, победителями стали сразу семь проектов из Татарстана.
Так, Спасская ярмарка от Елабужского музея-заповедника получила гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».
А галерею современного искусства Государственного музея Татарстана изобразительных искусств признали лучшим музейно-выставочным комплексом для проведения туристического события России.
Кроме того, первое место как лучшая интерактивная программа туристического события получил гастрономический фестиваль «Бал-май», проходящий в Болгаре.
В свою очередь Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» удостоился второго места в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000».
Еще один фестиваль - «Военные игры «Элбэдэн», который прошел в Пестрецах, был отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».
Также третье место за лучшую идею туристического события получил фестиваль «Кирмен Жиены» из села Средние Кирмени.
А всероссийский фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах получил диплом третьей степени как лучшее событие сельского и агротуризма.
Всего в финал национальной премии прошли 217 участников из 51 региона России, а также Белоруссии и Латвии
ИСТОЧНИК KP.RU
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