2019-11-18T19:29:05+03:00
Общество

В Казани появится отдельный дом для благотворительных фондов и проектов

Организовать его планируется по принципу социального коворкинга
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Площадка должна поспособствовать расширению благотворительных инициатив в КазаниПлощадка должна поспособствовать расширению благотворительных инициатив в КазаниФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

В Казани могут создать городской дом для благотворительных фондов и проектов. Организовать его планируется по принципу социального коворкинга. Об этом стало известно 18 ноября на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана.

Площадка должна поспособствовать расширению благотворительных инициатив и развитию проекта «Добрая Казань».

В «доме» также планируется создавать и развивать различные благотворительные стартапы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани улицу Копылова перекроют до 5 декабря, а на Таймырской и Рыночной продлят запрет на проезд
Первый в 2019 году каток в Татарстане открылся в Альметьевске
"Пиковая дама" Качаловского закроет фестиваль "Крымская театральная осень-2019"
Решил обнять любимую и получил удар ножом: татарстанку подозревают в убийстве сожителя
21 ноября в Казани на время отключатся все телевизоры
В Казани во время наездов пострадали два мальчика
Сразу семь туристических проектов из Татарстана победили в Russian Event Awards 2019
В Набережных Челнах средняя зарплата составила 38,6 тысяч рублей
В Казани после ДТП с тремя авто одно из них перевернулась
Теперь на портале мэрии Казани горожане могут узнать о своих штрафах
В Йошкар-Оле в результате пожара в квартире погиб 71-летний пенсионер
В российском рейтинге самых криминальных регионов Татарстан ухудшил свою позицию на 6 пунктов
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции