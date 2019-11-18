В Казани появится отдельный дом для благотворительных фондов и проектов

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-18T19:29:05+03:00

Организовать его планируется по принципу социального коворкинга

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В Казани могут создать городской дом для благотворительных фондов и проектов. Организовать его планируется по принципу социального коворкинга. Об этом стало известно 18 ноября на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана.

Площадка должна поспособствовать расширению благотворительных инициатив и развитию проекта «Добрая Казань».

В «доме» также планируется создавать и развивать различные благотворительные стартапы.

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ИСТОЧНИК KP.RU