Гадание на картах и снятие порчи: Агрофину будут судить за обман на 2,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-18T14:33:56+03:00

И это сумма, которая «целительнице» отдала только одна из потерпевших

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В особо крупном мошенничестве обвиняют 62-летнюю гражданку Казахстана. Как следует из материалов уголовного дела, еще в начале этого года женщина разместила в газете рекламу об оказании услуг по гаданию на картах и снятию порчи. Представилась «целительница» вымышленным именем – Агрофина.

На это объявление и клюнула одна из жительниц Казани. Она передала обвиняемой более 2,6 миллиона рублей для их очищения и проведения обряда по снятию порчи. Когда «целительница» получила эти деньги, то ее тут же след простыл.

Кроме того, было установлено, что жертвами Агрофины стали еще две женщины. Они отдали ей более 90 тысяч рублей, а также продукты и бытовую химию на сумму в 2 тысячи рублей.

- Свою вину гражданка Казахстана полностью признала и возместила ущерб. Расследование завершено, и она дожидается суда, находясь под стражей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU