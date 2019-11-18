В Йошкар-Оле в результате пожара в квартире погиб 71-летний пенсионер
В субботу, 16 ноября, в 14.30 в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей загорелась квартира в жилом доме. Огонь вспыхнул на втором этаже, запах дыма почувствовала соседка, которая и вызвала на место пожарных.
Когда они приехали, уровень задымления в подъезде стал критическим, возникла угроза для жизни и здоровья жильцов дома.
- Одновременно с ликвидацией открытого горения проводилась эвакуация людей. При помощи спасательных устройств типа “капюшон” на свежий воздух было выведено 15 человек, - сообщает МЧС Марий Эл.
После пожар был ликвидирован. В коридоре горевшей квартиры было обнаружено тело 71-летнего пенсионера. Очаг возгорания находился в спальне в районе розетки. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки, вызванное перегрузом электрической сети.
ИСТОЧНИК KP.RU
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