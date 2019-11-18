Форум «Добрая Казань» получит международный статус

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-18T14:11:01+03:00

Уже в декабре 2019 года его гостями станут зарубежные эксперты

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2 и 3 декабря в Татарстане пройдет ежегодный форум «Добрая Казань». Его гостями в этот раз станут и зарубежные эксперты: глава службы ассоциаций парижской мэрии и гендиректор фонда «Русский Дом в Барселоне». О том, что мероприятие получит международный статус, стало известно 28 ноября на «деловом понедельнике» в столице Татарстана.

В этот раз форум будет посвящен национальным проектам и обсуждению вопросов включения общественности в их реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU