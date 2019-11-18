2019-11-18T13:12:33+03:00
Общество

Ильсур Метшин стал первым из России, кто возглавил Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН

Глава Казани будет занимать пост президента Консультативного комитета местных органов власти в течение трех лет
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
Изменить размер текста:

В Дурбане (ЮАР) на VI Конгрессе Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» мэр Казани Ильсур Метшин на ближайшие три года был избран президентом Консультативного комитета местных органов власти при ООН.

Таким образом он стал первым представителем России, который возглавил Всемирную ассоциацию мэров городов при Организации Объединенных Наций.

Вместе с главой столицы Татарстана на этот пост претендовали руководители Лиссабона, и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко.

СПРАВКА

Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тысяч городов и регионов по всему миру. Это самая мощная и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды. Основная его цель – это отстаивание интересов местного самоуправления в ООН, а также обмен лучшими практиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19 ноября в Татарстане ожидают метель и до -13 градусов
Завел разговор в кафе: мужчина, развративший сразу трех девочек, избежит колонии
В Марий Эл водитель легковушки сбил 22-летнюю пьяную девушку
МВД Татарстана: пожар в храме Казанской иконы Божьей матери – это поджог
В Казани продлили маршрут трамвая №5
День открытых дверей в Университете управления «ТИСБИ»
В каждом муниципалитете Чувашии может появиться должность главного архитектора
В Марий Эл изменился график работы паромной переправы
В бюджет России из Набережных Челнов поступило более 42 миллиарда рублей налогов
За секунды до катастрофы: "Зенит" чудом вырвал победу у "Локомотива" и вышел в финальный раунд кубка России
В Казани вандалы разгромили остановку на улице Фучика
Пятеро жителей Чувашии отравились неизвестной жидкостью, трое скончалась
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Достать ножи"
В Татарстане началась вакцинация диких животных от бешенства
19 и 20 ноября в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества на проспекте Мира
С начала 2019 года около 80 тысяч пенсионеров Казани посетили бесплатные занятия по интересам