Ильсур Метшин стал первым из России, кто возглавил Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-18T13:12:33+03:00

Глава Казани будет занимать пост президента Консультативного комитета местных органов власти в течение трех лет

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В Дурбане (ЮАР) на VI Конгрессе Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» мэр Казани Ильсур Метшин на ближайшие три года был избран президентом Консультативного комитета местных органов власти при ООН.

Таким образом он стал первым представителем России, который возглавил Всемирную ассоциацию мэров городов при Организации Объединенных Наций.

Вместе с главой столицы Татарстана на этот пост претендовали руководители Лиссабона, и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко.

СПРАВКА

Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тысяч городов и регионов по всему миру. Это самая мощная и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды. Основная его цель – это отстаивание интересов местного самоуправления в ООН, а также обмен лучшими практиками.

ИСТОЧНИК KP.RU