Татарстанцы в тумане: двое мужчин вышли в поле и не смогли найти обратный путь к своей машине

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-18T14:45:35+03:00

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Вечером в воскресенье, 17 ноября, двое жителей Татарстана на автомобиле «Лада» ехали у села Илтень-Бута Альметьевского района, когда поняли, что заблудились в тумане. Чтобы понять, где они находятся, товарищи отправились в поле. Там мужчины планировали найти хоть какой-нибудь ориентир. Но план не сработал, и они окончательно потерялись. В густом тумане мужчины не смогли найти даже обратный путь к своей машине.

Потеряв всякую надежду, потерявшиеся сами вызвали спасателей. Именно они помогли мужчинам выбраться на трассу к машине и передали их участковому, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU