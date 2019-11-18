Первый в 2019 году каток в Татарстане открылся в Альметьевске
Ледовая арена на 2 тысячи квадратных метров разместилась на площади Нефтяников
Фото: пресс-служба альметьевского района
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В субботу, 16 ноября, в Альметьевске на площади Нефтяников состоялось открытие катка с искусственным покрытием. Общая размер ледовой арены составила 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба района.
В 2019 году альметьевский каток открылся одним из первых в Татарстане. Кроме того, он уникален тем, что оснащен системой искусственного охлаждения льда, что позволит горожанам кататься на нем при температуре воздуха до +10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU