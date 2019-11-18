2019-11-18T12:27:11+03:00
Общество

В Казани продлили маршрут трамвая №5

На участке от Оренбургского проезда до улицы Булатова появились новые остановки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В Казани продлили движение трамвая №5, который следует по маршруту «Железнодорожный вокзал – ЖК «Солнечный город». Это стало возможно после завершения строительства трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу, на участке от Оренбургского проезда до улицы Булатов.

На участке появятся новые остановки: «улица Баки Урманче» и «улица Мидхата Булатова».

- В дальнейшем маршрут планируется закольцевать через микрорайон «Солнечный город» до улицы Авангардная и далее через улицы Кулагина, Техническая, Тукая в направлении центральной части города, - сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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