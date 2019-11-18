В Марий Эл водитель легковушки сбил 22-летнюю пьяную девушку
По предварительным данным, пострадавшая пересекала дорогу вне пешеходного перехода
Фото: pixabay.com
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В субботу, 16 ноября, в 18.00 в Волжске у дома №12 на улице Шестакова автомобиль ВАЗ-2170 сбил 22-летнуюю девушку-пешехода. По предварительным данным, пострадавшая пересекала дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Как выяснилось позже, девушка была пьяна. Она получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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