В Марий Эл водитель легковушки сбил 22-летнюю пьяную девушку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-18T12:47:38+03:00

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В субботу, 16 ноября, в 18.00 в Волжске у дома №12 на улице Шестакова автомобиль ВАЗ-2170 сбил 22-летнуюю девушку-пешехода. По предварительным данным, пострадавшая пересекала дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как выяснилось позже, девушка была пьяна. Она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU