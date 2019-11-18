День открытых дверей в Университете управления «ТИСБИ»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-18T11:58:32+03:00

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24 ноября Университет управления «ТИСБИ» откроет свои двери для будущих абитуриентов и их родителей

Для старшеклассников подготовлена насыщенная программа. Абитуриенты смогут пройти профориентационное тестирование, познакомятся с педагогическим составом и студенческим советом. Для ребят проведут экскурсию по университету, а также индивидуальные консультации по поступлению в вузы.

Кроме того, ответственный секретарь приемной комиссии Сания Миннеханова донесет до школьников актуальную информацию о приемной кампании 2020 года, расскажет о бюджетных местах, разберет распространенные ошибки при поступлении в вуз, раскроет секрет – как набрать дополнительные баллы для поступления, а также отметит самые востребованные направления обучения в Университете управления «ТИСБИ».

Приятным бонусом для присутствующих будет возможность посещения мастер-классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике, информатике и обществознанию.