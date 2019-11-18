2019-11-18T11:30:26+03:00
Общество

В каждом муниципалитете Чувашии может появиться должность главного архитектора

Такое предложение выдвинул глава республики Михаил Игнатьев во время круглого стола в Доме правительства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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В каждом муниципалитете Чувашии может быть введена должность главного архитектора. Такое предложение выдвинул глава республики Михаил Игнатьев во время круглого стола по вопросам качества городской среды и создания условий для ее улучшения в рамках соответствующего нацпроекта в Доме правительства региона.

Главу поддержал председатель Общественного совета при Минстрое Чувашии Алексей Бартышев.

- Глава муниципалитета не в состоянии знать все градостроительное законодательство. И для него, так сказать, «шлагбаум», который будет его защищать от всех неприятностей при принятии решений, конечно же, архитектор. Поэтому то, что Михаил Васильевич обозначил, надо немедленно принимать на вооружение и это должно быть, - передает слова Бартышева пресс-служба администрации главы республики.

Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин, в свою очередь, отметил, что в республике будет создан центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Туда привлекут активных студентов и молодых архитекторов, которые в дальнейшем смогут взять шефство над районами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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