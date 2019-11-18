За секунды до катастрофы: "Зенит" чудом вырвал победу у "Локомотива" и вышел в финальный раунд кубка России

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-18T10:34:43+03:00

Казанцы уступали 1:2 по партиям и почти безнадежно уступали в четвертом сете, но смогли собраться и склонить чашу весов на свою сторону

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Гегемония казанского "Зенита" в отечественном волейболе постепенно сходит на нет. Если раньше клуб из Татарстана заранее короновал во всех российских турнирах и их неудача воспринималась как что-то из разряда фантастики, то сейчас "Зенит" всего лишь один из лучших клубов страны, но за право называться лучшим еще надо побороться.

Вечной, как известно, казанцы сложили с себя полномочия чемпионов страны, осенью уже успели отдать суперкубок кемеровскому "Кузбассу", да и в чемпионате подопечные Владимира Алекно идут на непривычном для себя 9 месте.

Полуфинальный этап Кубка России должен был дать ответ, способен ли "Зенит" на серьезные свершения. В соперниках за право сыграть в "финале четырех" значились "Самотлор", "Динамо" из Ленинградской области и новосибирский "Локомотив". Учитывая, что этап турнира проходил как раз в столице Сибири, было понятно, что именно "железнодорожники" являются главным соперником "Зенита" в борьбе за выход в решающий раунд.

Так и получилось. "Зенит" и "Локомотив" легко разобрались с остальными соперниками и в воскресенье в очном поединке определяли победителя группы.

В первой партии казанцы выглядели чуть лучше, смогли уйти в отрыв и довести дело до победы - 25:21. Во втором и третьем сетах все решалось в самой концовке и оба раза нервы крепче были у "железнодорожников" - 25:23 и 27:25.

В четвертой партии, казалось, что "Зениту" пора вывешивать белый флаг. 15:21 на табло не предполагал чудесного возвращения в игру. Однако именно в этой ситуации "Зенит" напомнил себя образца чемпионских сезонов. Казанцы просто смяли соперника. Сперва им удалось сравнять счет, а затем эйс Нгапета и классная подача Кононова принесли результат - 25:23 в пользу казанцев.

Пятый сет по началу оставался за казанцами. "Зенит" повел 8:4, а затем уверено довел счет до 14:11. До заветной победы оставался один точный удар, но тут у татарстанцев дрогнули нервы, чем воспользовались хозяева площадки - 14:14. И все же в нервной концовке сказался класс лидеров "Зенита". Соколов и Михайлов здорово завершили свои атаки и принесли казанцам победу - 19:17 в партии и 3:2 в матче.

Таким образом "Зенит" вышел в "финал четырех" Кубка России, где ему предстоит поспорить за трофей с кемеровским "Кузбассом", питерским "Зенитом" и московским "Динамо". Игры состоятся 25 и 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU