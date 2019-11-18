В Казани вандалы разгромили остановку на улице Фучика

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-18T10:04:42+03:00

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На минувших выходных в Казани неизвестные разгромили остановку у дома №14 по улице Фучика. Результат акта вандализма неравнодушные горожане сняли на камеру.

На кадрах видно, что у павильона разбиты стекла, а осколки лежат прямо на асфальте.

В комментариях под постом казанцы уже успели назвать вандалов «животными» и попросить правоохранителей посмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на ближайшем магазине.

Вандалы разгромили остановку в Казани.Подробнее: https://vk.com/kazan_criminal

ИСТОЧНИК KP.RU