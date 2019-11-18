В Казани вандалы разгромили остановку на улице Фучика
Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях [видео]
Фото: скриншот
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На минувших выходных в Казани неизвестные разгромили остановку у дома №14 по улице Фучика. Результат акта вандализма неравнодушные горожане сняли на камеру.
На кадрах видно, что у павильона разбиты стекла, а осколки лежат прямо на асфальте.
В комментариях под постом казанцы уже успели назвать вандалов «животными» и попросить правоохранителей посмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на ближайшем магазине.
Вандалы разгромили остановку в Казани.Подробнее: https://vk.com/kazan_criminal
ИСТОЧНИК KP.RU