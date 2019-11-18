В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Достать ножи"

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-18T09:04:41+03:00

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За неделю до официальной премьеры - уже 20 ноября, в столице Татарстана пройдет предпремьерный показ нового детектива в стиле нео-нуар "Достать ножи".

Признанный сценарист и режиссер Райан Джонсон отдает дань уважения детективному гению Агаты Кристи в фильме "Достать ножи", современной истории об убийстве, в которой под подозрением – каждый. Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал… "Достать ножи" – остроумный и стильный детектив, который гарантирует, что зрители будут ждать разгадки до самого финала.

ИСТОЧНИК KP.RU