2019-11-18T09:04:41+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Достать ножи"

Мероприятие состоится за неделю до официального старта в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в ТРК "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

За неделю до официальной премьеры - уже 20 ноября, в столице Татарстана пройдет предпремьерный показ нового детектива в стиле нео-нуар "Достать ножи".

Признанный сценарист и режиссер Райан Джонсон отдает дань уважения детективному гению Агаты Кристи в фильме "Достать ножи", современной истории об убийстве, в которой под подозрением – каждый. Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал… "Достать ножи" – остроумный и стильный детектив, который гарантирует, что зрители будут ждать разгадки до самого финала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятеро жителей Чувашии отравились неизвестной жидкостью, трое скончалась
В Татарстане началась вакцинация диких животных от бешенства
19 и 20 ноября в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества на проспекте Мира
С начала 2019 года около 80 тысяч пенсионеров Казани посетили бесплатные занятия по интересам
В Казани нашли ранее пропавшую 24-летнюю девушку
ГИБДД Набережных Челнов проверит видео, на котором многодетная мать посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына
В Чувашии снизилась величина прожиточного минимума
В Казани прошел траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 в ноябре 2013 года
Во время пожара в частном доме в Татарстане пострадала пенсионерка
В Чувашии 21-летний водитель грузовика погиб под колесами своего авто
В новом казанском зоопарке “Река Замбези” появились лемуры, черепахи и мартышки Бразза
В Казани ищут пропавшую 24-летнюю девушку
В Казани продают енотов из питомника из-за нехватки финансирования
УНИКС обыграл на выезде «Парму» с разницей в одно очко
МЧС предупреждает татарстанцев о тумане
Казанский «Зенит» в Новосибирске «всухую» обыграл «Динамо-ЛО»
На заводе в Казани рабочий упал с одного здания на крышу другого
В Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину
Полицейские Чувашии задержали казанца, подозреваемого в мошенничествах
В Марий Эл мужчина, укравший телефон у таксиста, предстанет перед судом
«Зенит-Казань» обыграл «Самотлор» в первом матче полуфинала Кубка России
В Татарстане в аварии погибли 4 человека, еще трое пострадали
Главный тренер УНИКСа перед матчем c «Пармой»: Нужно бороться на каждой позиции
В Казани временно перекроют движение по улице Баки Урмаче