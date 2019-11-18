В Татарстане началась вакцинация диких животных от бешенства
Управление ветеринарии Татарстана сообщает, что в республики началась кампания по вакцинации от бешенства диких животных, обитающих в лесах и полях региона. Всего на это будет использовано 900 тысяч доз вакцины.
- Во всех муниципальных образованиях республики организованы бригады по проведению оральной вакцинации диких плотоядных животных в период с 25 октября по 25 ноября, - отметили в пресс-службе ветеринарии Татарстана.
Как оказалось, сотрудники ведомства разложили приманки, которые своим запахом привлекают диких плотоядных животных. Эти приманки выполнены в виде брикетов, в которые заложены антирабическая вакцина. С начала 2019 года специалисты уже провели в местах обитания диких животных раскладки приманок в количестве 1 млн 570 тысяч доз.
Эти приманки в основном используются для мелких хищников - лисиц и енотовидных собак. Они безвредны для беременных животных, а также для животных в период лактации и для потомства.
ИСТОЧНИК KP.RU