2019-11-18T08:44:58+03:00
Общество

В Татарстане началась вакцинация диких животных от бешенства

Всего за осень будет использовано 900 тысяч доз вакцины
Лика ИСАЕВА
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Приманки-вакцины разложили для диких хищниковПриманки-вакцины разложили для диких хищников
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Управление ветеринарии Татарстана сообщает, что в республики началась кампания по вакцинации от бешенства диких животных, обитающих в лесах и полях региона. Всего на это будет использовано 900 тысяч доз вакцины.

- Во всех муниципальных образованиях республики организованы бригады по проведению оральной вакцинации диких плотоядных животных в период с 25 октября по 25 ноября, - отметили в пресс-службе ветеринарии Татарстана.

Как оказалось, сотрудники ведомства разложили приманки, которые своим запахом привлекают диких плотоядных животных. Эти приманки выполнены в виде брикетов, в которые заложены антирабическая вакцина. С начала 2019 года специалисты уже провели в местах обитания диких животных раскладки приманок в количестве 1 млн 570 тысяч доз.

Эти приманки в основном используются для мелких хищников - лисиц и енотовидных собак. Они безвредны для беременных животных, а также для животных в период лактации и для потомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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