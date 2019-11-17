В Казани прошел траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 в ноябре 2013 года

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-17T14:03:11+03:00

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В воскресенье, 17 ноября, в международном аэропорту “Казань” состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 в ноябре 2013 года. В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, глава Минтранса региона Ленар Сафин, а также родственники и друзья погибших.

Церемония началась с прочтения имен всех жертв авиакатастрофы. После была минута молчания. Митинг завершился возложением цветов к мемориальному комплексу с фамилия погибших, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

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Расследование авиакатастрофы, которая произошла 17 ноября 2013 года в аэропорту Казани, завершено. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из пяти предполагаемых обвиняемых на скамью подсудимых могут попасть только трое, пилот и второй пилот погибли. Уголовное преследование их завершено в связи со смертью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU