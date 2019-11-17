В Казани прошел траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 в ноябре 2013 года
В воскресенье, 17 ноября, в международном аэропорту “Казань” состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 в ноябре 2013 года. В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, глава Минтранса региона Ленар Сафин, а также родственники и друзья погибших.
Церемония началась с прочтения имен всех жертв авиакатастрофы. После была минута молчания. Митинг завершился возложением цветов к мемориальному комплексу с фамилия погибших, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
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