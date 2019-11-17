С начала 2019 года около 80 тысяч пенсионеров Казани посетили бесплатные занятия по интересам

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-17T18:01:37+03:00

Эта цифра на треть превышает ту, что была в 2018 году

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За 10 месяцев текущего года около 80 тысяч пенсионеров Казани посетили бесплатные занятия по интересам, которые проходят в городских дворцах и домах культуры, библиотеках и парках. Эта цифра на треть превышает ту, что была в 2018 году. Мероприятия ежегодно проходят в рамках проекта “Жизнелюб”.

В 2019 году для пожилых людей были организованы занятия в пяти тематических блоках: для гармонии (вокал и музыкальные инструменты), для души (театр, декоративно-прикладное искусство, ИЗО, домоводство и садоводство), для здоровья (лечебная гимнастика, йога, оздоровительный фитнес, скандинавская ходьба), для движения (танцы, спортивно-настольные игры) и для эрудиции (английский язык, шахматы, лекторий, мобильный ликбез).

Самыми популярными среди пенсионеров стали занятия по здоровому образу жизни, танцам, вокалу, мобильному ликбезу и декоративно-прикладному искусству.

ИСТОЧНИК KP.RU