В Чувашии 21-летний водитель грузовика погиб под колесами своего авто

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-17T12:07:09+03:00

Смертельное ДТП произошло на въезде на мост в Ядринском районе

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Утром в воскресенье, 17 ноября, на въезде на мост в Ядринском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель молоковоза СуперМАЗ решил отремонтировать свой автомобиль, не закрепив его специальными приспособлениями. Как итог - грузовик откатился назад, переехав парня.

- От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства устанавливаются, - сообщает МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU