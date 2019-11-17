2019-11-17T12:07:09+03:00
Происшествия

В Чувашии 21-летний водитель грузовика погиб под колесами своего авто

Смертельное ДТП произошло на въезде на мост в Ядринском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД МВД ЧувашииФото: УГИБДД МВД Чувашии
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Утром в воскресенье, 17 ноября, на въезде на мост в Ядринском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель молоковоза СуперМАЗ решил отремонтировать свой автомобиль, не закрепив его специальными приспособлениями. Как итог - грузовик откатился назад, переехав парня.

- От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства устанавливаются, - сообщает МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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