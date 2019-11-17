В Чувашии снизилась величина прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-17T15:01:54+03:00

Величина прожиточного минимума в республике рассчитывается ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Чувашстата Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для трудоспособного населения она составила 9875 рублей, для пенсионеров - 7 576 рублей, а для детей - 9 254 рубля

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Стало известно, что средняя величина прожиточного минимума в Чувашии за 3 квартал текущего года составила 9 285 рублей. Эта цифра на 253 рубля меньше, чем была в прошлом отчетном периоде. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Так, для трудоспособного населения этот показатель составил 9 875 рублей, для пенсионеров - 7 576 рублей, а для детей - 9 254 рублей.

Отметим, что этот величина прожиточного минимума в республике рассчитывается ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Чувашстата. Потребительская корзина жителей региона, в свою очередь, состоит из 11 групп, которые включают в себя 42 продукта питания.

ИСТОЧНИК KP.RU