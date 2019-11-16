В Казани продают енотов из питомника из-за нехватки финансирования

16 Нояб. 21:32 2019-11-16T21:32:27+03:00

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В Казани администрация питомника «Вот енот» объявила о продаже енотов из-за нехватки финансирования.

– Из-за тяжёлой финансовой ситуации наш питомник вынужден продать несколько енотиков (5), – говорится в сообщении питомника в соцсети. – Мы верим что в Вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать но выхода нет. Цена символическая 10.000 рублей за одного.

Также в сообщении сказано, что зверьков продают только лицам старше 18 лет, и для них не нужно никаких особых условий: еноту, живущему дома нужен только вольер для сна. Так же администрация обещает проконсультировать будущих хозяев по любым вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU