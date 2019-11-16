МЧС предупреждает татарстанцев о тумане

16 Нояб. 19:47 2019-11-16T19:47:18+03:00

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МЧС Татарстана предупреждает, что ночью и утром 17 ноября на территории республики местами ожидается туман.

Также, по данным гидрометцентра в воскресенье ожидается облачность с прояснениями, местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. По прогнозам синоптиков, ветер будет юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 1 до 6 градусов ниже нуля, а максимальные днем – от 0 до 5 градусов выше нуля.

В Казани также ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Минимальные температуры воздуха ожидаются от 2 до 4 градусов ниже нуля, максимальные – от 1 до 3 градусов выше нуля.

МЧС Татарстана напоминает, что при тумане любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности. Также туман представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU