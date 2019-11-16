Полицейские Чувашии задержали казанца, подозреваемого в мошенничествах

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-16T13:08:09+03:00

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Житель Казани под предлогом покупки товаров похищал деньги со счетов. Так, 22-летняя жительница Чебоксар разместила в интернете объявление о продаже мебели.

Злоумышленник попросил у нее не только реквизиты банковской карты для перевода предоплаты, но и секретный код, приходящий в смс-сообщениях. Назвав его, девушка предоставила доступ к своему счету, с которого похитили 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след 28-летнего казанца, задержали его и доставили в Чувашию для выяснения обстоятельств. В настоящее время он частично возместил ущерб.

Полиция продолжают устанавливать противоправные действия казанца, которого на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Уже известно, что он схожим образом обманул жительницу Новочебоксарска, похитив 16 с половиной тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU