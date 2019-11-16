В Марий Эл мужчина, укравший телефон у таксиста, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-16T12:52:58+03:00

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40-летнему ранее судимому жителю Марий Эл инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей «Кража». Дело в том, что 29 августа из помещений двух организаций в поселке Медведево похитили 14 электроинструментов на общую сумму около 70 тысяч рублей.

Как оказалось, злоумышленник воспользовался отсутствием охраны территории предприятий в ночное время. В одном случае он проник в ангар через проем ворот, в другом – через отверстие в стене.

После задержания мужчина дал признательные показания и сам выдал часть похищенных электроинструментов оперативникам. Остальное изъяли из комиссионных магазинов.

Также полиция установила причастность обвиняемого к краже сотового телефона стоимостью 14 тысяч рублей у водителя такси. Расследование данного уголовного дела закончено и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU