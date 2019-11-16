Главный тренер УНИКСа перед матчем c «Пармой»: Нужно бороться на каждой позиции

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-16T10:01:23+03:00

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16 ноября казанский УНИКС на выезде сыграет с пермской «Пармой» в матче Лиги ВТБ. Начало встречи назначено на 15:30.

– «Парма» – хорошая команда с большим количеством отличных игроков. Они только что провели хороший матч против «Химок». Потребуется 100% концентрация, чтобы выйти победителем из этой игры. У нас у всех запредельная мотивация, все мы помним прошлогодние встречи с этой командой, – передает слова защитника УНИКСа Джамара Смита пресс-служба клуба.

– Нам предстоит сыграть после плохой игры в Словении и тяжелого переезда. Нам нужно справиться с усталостью и травмами. «Парма» - хорошая команда со сложенной командой и вариативным нападением. И защита – главное для нас. Нам нужно играть более контактно, бороться на каждой позиции, – прокомментировал предстоящую встречу главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

ИСТОЧНИК KP.RU