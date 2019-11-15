В Казани временно перекроют движение по улице Баки Урмаче

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-15T19:04:59+03:00

Ограничение продлится с 16 по 19 ноября

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. Так, для движения автотранспорта закрывается улица Баки Урманче, в районе пересечения с Оренбургским проездом. Это связано с проведением ремонтных дорожных работ.

- Закрытие будет действовать с 17.00 16 ноября до 6.00 19 ноября. Работы будут вестись круглосуточно, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU