В Казани временно перекроют движение по улице Баки Урмаче
Ограничение продлится с 16 по 19 ноября
Ограничение связано с ремонтными работами.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. Так, для движения автотранспорта закрывается улица Баки Урманче, в районе пересечения с Оренбургским проездом. Это связано с проведением ремонтных дорожных работ.
- Закрытие будет действовать с 17.00 16 ноября до 6.00 19 ноября. Работы будут вестись круглосуточно, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
ИСТОЧНИК KP.RU