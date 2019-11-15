2019-11-15T17:20:34+03:00
Спорт

СМИ: "Рубин" может пополниться полузащитником "Краснодара"

Юнес Намли может зимой переехать в Казань
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Матч ТВ.Фото: Матч ТВ.
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Казанский "Рубин", который сейчас находится на грани попадания в зону вылета, рассчитывает зимой усилить состав. Одним из вариантов является полузащитник "Краснодара" Юнес Намли.

По данным Championat.com, 25-летний игрок может перебраться в Казань на правах аренды, хотя возможен и полноценный трансфер. Сейчас стороны ведут переговоры. При этом, агент датского футболиста не исключил, что Намли покинет "Краснодар".

отметим, что Юнес пополнил состав "Краснодара" только минувшим летом, перебравшись и голландского "Зволле". Во всех турнирах он сыграл за краснодарский клуб 16 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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