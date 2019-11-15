В Чувашии уничтожили 120 килограмм орехов, которые не имели документов
Предприниматель, продававших этот товар, оштрафован на 20 тысяч рублей
Фото: pixabay,com
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Чувашская транспортная прокуратура добилась наложения административного штрафа на бизнесмена. Он торговал продукцией, которая не имела всех необходимых документов.
В сентябре текущего года специалисты транспортной прокуратуры и Россельхознадзора республики обнаружили в одном из складов Калининского района 120 килограмм орехов. Продавец не смог представить документы, подтверждающие факт законности ввоза этой продукции в страну.
Товар был изъят и уничтожен. А предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU