2019-11-15T17:51:09+03:00
Общество

В Чувашии уничтожили 120 килограмм орехов, которые не имели документов

Предприниматель, продававших этот товар, оштрафован на 20 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay,comФото: pixabay,com
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Чувашская транспортная прокуратура добилась наложения административного штрафа на бизнесмена. Он торговал продукцией, которая не имела всех необходимых документов.

В сентябре текущего года специалисты транспортной прокуратуры и Россельхознадзора республики обнаружили в одном из складов Калининского района 120 килограмм орехов. Продавец не смог представить документы, подтверждающие факт законности ввоза этой продукции в страну.

Товар был изъят и уничтожен. А предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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