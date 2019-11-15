2019-11-15T18:08:13+03:00
Общество

Ночью с 15 на 16 ноября в Татарстане ожидается туман

Об этом жителей предупреждает МЧС региона
Алина ГАБДУЛИНА
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Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогахВодителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогахФото: Олег ЗОЛОТО
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С 21.00 15 ноября до 10.00 16 ноября на территории Татарстана местами ожидается туман. МЧС региона предупреждает об этом водителей и пешеходов, которым стоит быть внимательнее на дорогах.

В частности, в Казани ночью ожидается переменная облачность и от -2 до -4 градусов. Облачно в городе будет в субботу, 16 ноября.

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В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Однако показания столбиков термометров неприятно удивит жителей республики. Так, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов со знаком минус. А вот следующая рабочая неделя начнутся с дождя и мокрого снега. Ночью будет от -1 до -4 градусов, днем – от 0 до +5. Со вторника (19 ноября) начнет холодать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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