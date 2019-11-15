В Йошкар-Оле все желающие смогут обсудить проект нового корпуса Перинатального центра

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-15T17:00:25+03:00

Перед началом работ по его строительству в республике пройдут два этапа общественных обсуждений

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Известно, что на территории Перинатального центра в Йошкар-Оле хотят построить новый трехэтажный корпус площадью около 5,8 тысячи «квадратов». Работы обойдется бюджету Марий Эл более чем в миллиард рублей.

Однако перед началом строительства в городе пройдут два этапа общественных обсуждений проекта. Они состоятся в начале 2020 года.

Первое обсуждение сначала будет организовано на сайте госзакупок, а уже после будут организованы публичные слушания. Второе также вначале состоится на сайте и завершится официальным принятием решения.

Отметим, что в новом корпусе разместятся восемь индивидуальных родовых палат, отделение патологии беременности, отделение интенсивной терапии, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение выхаживания новорожденных второго этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU