2019-11-15T18:35:08+03:00
Общество

В Казани вдоль проспекта Универсиады появится новая парковая зона с велодорожками

Сейчас там находится СНТ «Любитель», где больше половины участков заброшены
Алина ГАБДУЛИНА
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На данном участке не будет ни новых многоэтажек, ни торговых объектовНа данном участке не будет ни новых многоэтажек, ни торговых объектовФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Казани обустроит новую парковую зону с пешеходными и велодорожками. Она появится вдоль проспекта Универсиады на участке от улицы Даурской до Танковой. Сейчас там находится СНТ «Любитель», где больше половины участков заброшены.

На данном участке не будет ни новых многоэтажек, ни торговых объектов - лишь каскадное размещение на склоне дорожек и посадка деревьев.

В будущем зона позволит организовать пешеходную связь через зеленые территории от Деревни Универсиады к Горкинско-Ометьевскому лесу — через новый парк, парк «Комсомолец» и улицу Мавлютова. Велопешеходные дороги будут вести также к станции метро «Аметьево» и станции метро «Проспект Победы» — через бульвар по улице Парина.

- Велодорожку предложено разместить не в створе проспекта Универсиады, вдоль трассы, потому что это небезопасно для велосипедистов, а в 11 метрах от нее, чтобы велосипедисты ехали по зеленой зоне. Предполагается, что велодорожка шириной 3,5 метра будет двусторонней и будет отделена газоном, кустарниками и деревьями от дороги для транзитного и рекреационного использования, - сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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