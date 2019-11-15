2019-11-15T16:44:23+03:00
Происшествия

В Казани задержан таксист, подозреваемый в изнасиловании пассажирки

Возбуждены уголовное дела
Лика ИСАЕВА
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Таксиста задержалиТаксиста задержали
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В правоохранительные органы обратилась 31-летняя женщина, которая рассказала, что стала жертвой нападения таксиста. 13 ноября потерпевшая села в отечественную "Ладу Приору", назвала водителю адрес в Советском районе столицы Татарстана. Она во время пути уснула, а когда проснулась, то выяснилось, что ее привезли в поселок Отары. Как рассказала позже следователю женщина, таксист не только изнасиловал ее, но и совершил иные действия сексуального характера.

Вскоре водителя задержали, но своей вины он не признает. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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