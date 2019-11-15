Ночью в выходные температура в Татарстане упадет до -6 градусов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-15T15:53:56+03:00

На следующей неделе в республике похолодает до -13

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В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Однако показания столбиков термометров неприятно удивит жителей республики. Так, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов со знаком минус.

Между тем днем воздух в регионе местами прогреется до 6 градусов тепла. Такие данные предоставляет Гидротметцентр Татарстана.

А вот следующая рабочая неделя начнутся с дождя и мокрого снега. Ночью будет от -1 до -4 градусов, днем – от 0 до +5. Со вторника (19 ноября) начнет холодать. В восточных районах республики ночью столбики термометров опустятся до -7. А в среду и вовсе, до -13.

Днем 20 ноября в регионе ожидается от – 4 до – 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU