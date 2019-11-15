2019-11-15T14:31:59+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" стартовал в полуфинале Кубка России победой над первым обладателем трофея

Клуб из Татарстана в трех сетах одолел "Самотлор"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
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Казанский "Зенит" начал борьбу за выход в финальную стадию Кубка России. Свои матчи полуфинального этапа подопечные Владимира Алекно проводят в Новосибирске. За заветную путевку в решающий раунд "Зениту" предстоит поспорить с местным "Локомотивом", "Динамо" из Ленинградской области и нижневартовским "Самотлором".

Именно с последними казанцы и стартовали в турнире Сейчас "Самотлор" считается аутсайдером суперлиги. а раньше клуб гремел на российской арене. Именно "Самотлор", к слову, и выиграл первый в истории Кубок России.

прочем, серьезной борьбы "Зениту" волейболисты из Нижневартовска навязать не смогли. Первую партию татарстанцы выиграли спокойно - 25:21. Во второй буквально разгромили соперника - 25:13. Третий сет прошел в равной борьбе, но в концовке сильнее были казанцы - 25:23. Как итог - 3:0 в пользу "Зенита".

В своем следующем матче казанцы сразятся с "Динамо". Игра состоится в субботу. В воскресенье, 17 ноября, "Зенит" сразится с главным соперником - "Локомотивом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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