114 километров дорог отремонтируют в Татарстане в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-15T16:22:47+03:00

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Стало известно, какие дороги в Татарстане отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный перечень прошел общественные обсуждения в муниципалитетах и дополнительно на общественном совете Минтранса РТ.

В 2020 году по нацпроекту в Татарстане планируется отремонтировать 114 километров региональных дорог.

В Казани новый облик получат улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевская, улица Рихарда Зорге на участке от улицы Даурская до улицы Братьев Касимовых и другие – общей протяженностью 29,3 километров.

В Набережных Челнах в программу ремонта вошли: улица Машиностроительная от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улица Раскольникова от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана, проспект Залесный общей протяженностью 8,6 километров.

В Нижнекамске в планах построить проспект Мира до пересечения с улицей Корабельная и отремонтировать проспект Шинников от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева общей протяженностью 2,1 километра.

Общая сумма финансирования нацпроекта на 2020 год составляет 5,256 миллиардов рублей. В том числе на ремонт региональной сети дорог республиканский бюджет выделяет 1,416 миллиардов рублей. На Казань – 2 миллиарда рублей, из них 1 миллиард. – федеральный бюджет. На Набережночелнинскую агломерацию – 1,36 миллиардов рублей, из них 680 миллионов – федеральный бюджет. И на Нижнекамскую агломерацию – 480 миллионов рублей, из них 432 миллиона – федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU