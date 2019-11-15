Жители Нижнекамска и Набережных Челнов предпочитают летать в Турцию и ОАЭ

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-15T15:18:10+03:00

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По итогам 10 месяцев пассажиропоток аэропорта «Бегишево» составил 675 813 человек. Этот показатель на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сохраняется тенденция увеличения объема авиаперевозок на внутренних линиях. Так, число пассажиров, совершающих перелеты по России, за период январь-октябрь 2019 года, выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наибольший рост показателей зафиксирован на рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

Международными рейсами с января по октябрь текущего года воспользовались 97 016 пассажиров. В числе популярных направлений - рейсы в Анталью, Даламан и Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU