"Трамваи ходят нормально, а автобусы оставляют желать лучшего": Специалисты республики помогут провести транспортную реформу в Нижнекамске
Специалисты научно-исследовательского института территориального развития и транспортной инфраструктуры из Санкт-Петербурга приступили к поиску изъянов в транспортной логистике Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на НТР. Первый этап – анализ пассажиропотока.
К работе ученые из северной столицы привлекли студентов Нижнекамского химико-технологического института. Молодые люди с помощью камер фиксируют весь процесс передвижения трамваев и автобусов, и уже сейчас видят слабое звено в работе транспортников.
- Трамваи в нашем городе ходят нормально, без задержек, в соответствии с установленным расписанием, а вот автобусы оставляют желать лучшего, - рассказал студент первого курса НХТИ Илья Емельянов.
Комплексное обследование пассажиропотока в Нижнекамске продлится до 20 ноября. Специалисты из Санкт-Петербурга планируют учесть городские, вахтовые и сезонные автобусные и трамвайные маршруты, а также их работу в будни и выходные, количество пересадок.
Оценка будет дана и качеству предоставляемых услуг в общественном транспорте города. Полученные результаты будут детально изучены, после чего ученые приступят к своей главной задаче.
ИСТОЧНИК KP.RU