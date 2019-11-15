"Трамваи ходят нормально, а автобусы оставляют желать лучшего": Специалисты республики помогут провести транспортную реформу в Нижнекамске

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-15T13:30:04+03:00

Пока претензий к трамваям меньше всего. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Работать гости из Северной столицы будут до 20 ноября

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Специалисты научно-исследовательского института территориального развития и транспортной инфраструктуры из Санкт-Петербурга приступили к поиску изъянов в транспортной логистике Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на НТР. Первый этап – анализ пассажиропотока.

К работе ученые из северной столицы привлекли студентов Нижнекамского химико-технологического института. Молодые люди с помощью камер фиксируют весь процесс передвижения трамваев и автобусов, и уже сейчас видят слабое звено в работе транспортников.

- Трамваи в нашем городе ходят нормально, без задержек, в соответствии с установленным расписанием, а вот автобусы оставляют желать лучшего, - рассказал студент первого курса НХТИ Илья Емельянов.

Комплексное обследование пассажиропотока в Нижнекамске продлится до 20 ноября. Специалисты из Санкт-Петербурга планируют учесть городские, вахтовые и сезонные автобусные и трамвайные маршруты, а также их работу в будни и выходные, количество пересадок.

Оценка будет дана и качеству предоставляемых услуг в общественном транспорте города. Полученные результаты будут детально изучены, после чего ученые приступят к своей главной задаче.

ИСТОЧНИК KP.RU