2019-11-15T14:43:00+03:00
Общество

Зимой в Ульяновске будут работать 88 ледовых катков

Сейчас вовсю идут приготовления
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Всего зимой будут работать 96 спортобъектов.Всего зимой будут работать 96 спортобъектов.
Изменить размер текста:

Зимой в Ульяновске будет работать 96 спортивных объектов, 88 из которых – ледовых. Для проведения спортивных мероприятий управление образования подготовит 32 хоккейных корта, которые расположены на пришкольных территориях.

Также в этом году зальют 41 корт с ледовым покрытием, на дворовых территориях, будут принимать всех жителей недалеко от мест проживания. В их числе 5 – в Ленинском районе, 19 – в Засвияжском, 11 – в Заволжском и 6 – в Железнодорожном. Их заливка будет осуществляться под контролем управления физической культуры и спорта.

Центральной площадкой станет ледовая арена на Соборной площади. Вместе с тем покататься на коньках можно будет на стадионах «Старт», «Заря», «Симбирск», «Волга», «Станкостроитель», а также в ФОК «Орион», «Лидер» и «Союз», во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». На этих объектах будут организованы массовые катания и различные мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди населения.

Кроме катания на коньках на территории города будут работать и другие спортивные объекты. Так, в парках можно будет воспользоваться услугами проката лыж, коньков и тюбинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани вдоль проспекта Универсиады появится новая парковая зона с велодорожками
Ночью с 15 на 16 ноября в Татарстане ожидается туман
В Чувашии уничтожили 120 килограмм орехов, которые не имели документов
СМИ: "Рубин" может пополниться полузащитником "Краснодара"
В Йошкар-Оле все желающие смогут обсудить проект нового корпуса Перинатального центра
В Казани задержан таксист, подозреваемый в изнасиловании пассажирки
114 километров дорог отремонтируют в Татарстане в 2020 году
Ночью в выходные температура в Татарстане упадет до -6 градусов
В Казани пройдет новогоднее представление "Новогоднее приключение на острове веселых птиц"
Жители Нижнекамска и Набережных Челнов предпочитают летать в Турцию и ОАЭ
Казанский "Зенит" стартовал в полуфинале Кубка России победой над первым обладателем трофея
В Марий Эл два человека едва не сгорели во сне из-за неосторожности при курении
В Чебоксарах упал с крыши и погиб строитель
"Трамваи ходят нормально, а автобусы оставляют желать лучшего": Специалисты республики помогут провести транспортную реформу в Нижнекамске
Концерт в честь дня рождения Николая Лемаева в Нижнекамске посетили более 5,5 тысяч человек
В Татарстане во время пожара спасли женщину
Максимилиан, Айсель и Евангелина: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Трактором»
В Казани увидят бродвейский хит "... Шоу пошло не так"