Зимой в Ульяновске будут работать 88 ледовых катков

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-15T14:43:00+03:00

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Зимой в Ульяновске будет работать 96 спортивных объектов, 88 из которых – ледовых. Для проведения спортивных мероприятий управление образования подготовит 32 хоккейных корта, которые расположены на пришкольных территориях.

Также в этом году зальют 41 корт с ледовым покрытием, на дворовых территориях, будут принимать всех жителей недалеко от мест проживания. В их числе 5 – в Ленинском районе, 19 – в Засвияжском, 11 – в Заволжском и 6 – в Железнодорожном. Их заливка будет осуществляться под контролем управления физической культуры и спорта.

Центральной площадкой станет ледовая арена на Соборной площади. Вместе с тем покататься на коньках можно будет на стадионах «Старт», «Заря», «Симбирск», «Волга», «Станкостроитель», а также в ФОК «Орион», «Лидер» и «Союз», во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». На этих объектах будут организованы массовые катания и различные мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди населения.

Кроме катания на коньках на территории города будут работать и другие спортивные объекты. Так, в парках можно будет воспользоваться услугами проката лыж, коньков и тюбинга.

ИСТОЧНИК KP.RU