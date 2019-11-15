«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Трактором»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-15T12:06:43+03:00

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14 ноября казанский «Ак Барс» завершил очередную домашнюю серию победой над челябинским «Трактором» со счетом 4:1. Голами за казанцев отличились Станислав Галиев, Кристиан Хенкель, и дубль оформил Владислав Кара.

− Победа, 4 гола, 1 пропущенный – хороший первый период за исключением, наверное, первой смены. Очень слабый второй период, пассивный такой: настораживает то, что большинство не работает. У Даниса (Зарипова) был один момент, но мы всё в романтику играем. Когда не идёт, надо чуть проще сыграть, больше бросать по воротам. К сожалению, там были 2 минуты большинства – и ни одного броска. Это проблема. Третий период доиграли, но опять очень мало бросков, мало заряженности было на ворота. Это один из минусов, – прокомментировал игру пресс-службе клуба главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче 20 ноября «Ак Барс» в Новосибирске сыграет с «Сибирью», встреча начнётся в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU