В Казани увидят бродвейский хит "... Шоу пошло не так"

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-15T11:41:03+03:00

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Казанцы смогут увидеть настоящий бродвейский хит - "…Шоу пошло не так". Два спектакля - 23 и 24 ноября, будут показаны в КСК "УНИКС".

Впервые в истории представят комедию, так и называется "Очень смешная комедия о том, как Шоу поло не так"! Теперь, чтобы посмотреть этот сверхпопулярный спектакль, не обязательно лететь в Нью-Йорк, Лондон или Москву. Оригинальную бродвейскую постановку представит звездный состав московских артистов.

«…Шоу пошло не так» – театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают – за полгода ее посмотрело свыше 200 000 зрителей столицы. Спектакль был поставлен в более, чем 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды – Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию "Мольер" во Франции и "Тони" в США.

ИСТОЧНИК KP.RU