Гости из Франции, Израиля и Испании: Иностранные специалисты намерены посетить "Добрую Казань"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-15T11:29:08+03:00

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В этом году в IV Международном форуме «Добрая Казань», который пройдет в столице Татарстана в начале декабря, примут участие специалисты не только из России, но и из других стран – Франции, Испании и Израиля. На сегодняшний день заявки на участие подали более 260 человек.

Форум «Добрая Казань» будет проходить в течение двух дней – 2 и 3 декабря – в Казанской Ратуше и КЦ «Московский». Планируется, что всего в нем примут участие более 350 специалистов – представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Основной темой форума станет благотворительность и национальные проекты. На протяжении двух дней на площадке мероприятия будут выступать спикеры с международными практиками в сфере благотворительности. О своей деятельности расскажут авторы значимых региональных программ, а участники выставки благотворительных проектов представят свои лучшие идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU