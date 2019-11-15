2019-11-15T11:06:44+03:00
Общество

Попытка вывести мужа из запоя обошлась пенсионерке в 450 тысяч рублей

Она решила обратиться к экстрасенсам, которые оказались мошенниками
Владимир КРУПСКИЙ
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Спасти мужа от зависимости женщина не смогла.Спасти мужа от зависимости женщина не смогла.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В полицию обратилась 69-летняя жительница Ульяновска, пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников.

Женщина поведала, что увидела по телевизору объявление об оказании дистанционных экстрасенсорных услуг. Пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона с просьбой помочь вывести мужа из запоя.

Помощники экстрасенса на протяжении почти месяца убеждали женщину в необходимости перевода денежных средств за приобретение специальных атрибутов для ритуалов, чтение молитв и в целом за услуги. В итоге потерпевшая перевела на счета мошенников 450 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Найти злоумышленников пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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