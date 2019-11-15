Попытка вывести мужа из запоя обошлась пенсионерке в 450 тысяч рублей
В полицию обратилась 69-летняя жительница Ульяновска, пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников.
Женщина поведала, что увидела по телевизору объявление об оказании дистанционных экстрасенсорных услуг. Пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона с просьбой помочь вывести мужа из запоя.
Помощники экстрасенса на протяжении почти месяца убеждали женщину в необходимости перевода денежных средств за приобретение специальных атрибутов для ритуалов, чтение молитв и в целом за услуги. В итоге потерпевшая перевела на счета мошенников 450 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Найти злоумышленников пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU