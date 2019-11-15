Максимилиан, Айсель и Евангелина: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
На прошлой неделе в Казани родились 292 ребенка. На сей раз мальчики рождались чаще девочек, хоть преимущество и не значительное. Так, на свет появился 151 мальчик и 141 девочка.
Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 21 год. Возраст самой зрелой мамы – 47 лет, самого зрелого отца – 52 года.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, София, Арсений, Александр, Ясмина, Малика, Амира, Алмаз, Сулейман, Максим, Тимофей. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Асаф, Аяз, Райхан, Евангелина, Рабия, Айсель, Максимилаин, Ариадна, Игнат, Цветана, Юстина.
ИСТОЧНИК KP.RU