В Татарстане во время пожара спасли женщину

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-15T12:48:26+03:00

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Пожар в квартире многоквартирного дома на улице Московская в Елабуге начался в 19.54 в четверг, 14 ноября. Многочисленные очевидцы сообщили, что в одной из квартир на втором этаже возможно находится женщина. Из окон ее жилья идёт дым, электричество отключено. Есть угроза распространения огня по всему второму этажу.

Во время проверки квартиры пожарные газодымозащитники обнаружили и спасли 48-летнюю женщину, которую с помощью спасательного устройства капюшонного типа вывели на свежий воздух. До приезда огнеборцев самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь жителей дома.

- В результате пожара в одной из квартир сгорели вещи и мебель на общей площади 15 квадратных метров, стены и потолки закопчены, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших и погибших нет.

Для поиска скрытых очагов пожара использовался тепловизор "Луч". Из-за позднего обнаружения возгорания огонь быстро распространялся. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU